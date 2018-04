¿Te han notificado mal una multa? Así te devolverá la DGT los puntos del carnet Una sentencia de un juzgado de Madrid podría cambiar de forma radical la forma en la que se gestionan las infracciones de tráfico IDEAL.ES Miércoles, 4 abril 2018, 00:42

Notificar una multa correctamente será vital para que ésta tenga efecto, según una sentencia de un juzgado de Madrid, que ha condenado a la DGT a devolver los puntos a un conductor, por haber notificado mal la sanción. Si esta sentencia sienta precedentes, se calcula que en torno a unos 10.000 conductores podrían librarse de la retirada de puntos.

La sentencia se refiere a una multa de 240 euros, de la que el infractor no tuvo conocimiento a tiempo, porque la notificación llegó a un domicilio equivocado, por lo que el afectado decidió recurrir, mediante los abogados de los Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y la justicia le dio la razón.

Ante la sentencia sin precedentes, la citada asociación anima a los infractores que no recibieron de forma correcta la notificación a que recurran la multa ante la justicia, sobre todo a aquellos cuyos empleos y vidas diarias dependen de la conducción. “A partir de este éxito jurídico obtenido por nuestra Asociación, si una multa no está bien notificada no sólo hay que anular la parte económica de la sanción”, dicen portavoces de AEA.

Tal y como informa esta asociación, una de cada tres multas está mal notificada, de ahí la importancia de esta sentencia, que podría cambiar la forma en la que se gestionan las infracciones de tráfico.