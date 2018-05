Decenas de cuerpos sin identificar que aún esperan un nombre Dos forenses junto a los cuerpos sin identificar de inmigrantes muertos en la frontera. Abajo, el cráneo de uno de los fallecidos. / AFP Decenas de cuerpos de inmigrantes sin identificarque se dejaron la vida tratando de llegar a Estados Unidos aguardan en una morgue improvisada en Texas IRMA CUESTA Sábado, 12 mayo 2018, 01:34

El hombre identificado como 0435 murió a poco más de un kilómetro y medio de la carretera más cercana. Quienes descubrieron su cuerpo encontraron en su mochila una pelota de béisbol MacGregor sin estrenar. 0469 llevaba una pulsera, una sencilla cinta verde atada con un nudo, y 0519 agarraba con una mano una página del libro de las Revelaciones arrancada de una biblia española. 0377 guardaba un solo grano de arroz dentro de una cruz hueca. A un lado del colgante estaba grabado el nombre de Sara. Al otro, el de Rodrigo.

No son simples números, son los 'nombres' de los cadáveres de inmigrantes que en los últimos años han tratado de alcanzar la tierra prometida a través de Texas, y el listado de todas las pertenencias que se encontraron junto a los cuerpos. Desde hace tiempo, todos ellos reposan en una morgue improvisada en uno de los laboratorios de la Universidad Estatal de ese Estado norteamericano. Una colección inventariada de más de 2.000 objetos que descansan cerca de quienes un día los eligieron para acompañarlos en un viaje que les llevaría a la muerte y que un reportaje firmado hace solo unos meses por un reportero del 'The New York Times' ha sacado a la luz, buscando remover conciencias.

Los 212 cadáveres que hoy velan los científicos que trabajan para el proyecto bautizado como 'Operation Identification', dedicado a analizar los restos y objetos personales de los inmigrantes para ayudar a su identificación, representan sólo una pequeña muestra de las muchas vidas que se han perdido a lo largo de la frontera. Y es que, según el periódico neoyorquino, han muerto más personas tratando de cruzar ilegalmente la frontera suroeste de Estados Unidos en los últimos 16 años que en los ataques terroristas del 11 de septiembre o a causa del 'Katrina'. Los números son incontestables: de octubre de 2000 a finales de 2016, la Patrulla Fronteriza registró 6.023 muertes en California, Arizona, Nuevo México y Texas; muchas más que las 4.800 que murieron por los suicidas yihadistas en 2001 y las que provocó el huracán que devastó las costas del golfo, abriendo una herida difícil de curar.

Cuerpos de hombres y mujeres, mayores y jóvenes, que lo único que tienen en común es que carecían de documentación en el momento en que fueron encontrados. Los forenses de la Universidad texana afirman que todos ellos murieron intentando evadir los puestos de control de la Patrulla Fronteriza caminando a través de terreno complicado, y que a la mayoría se los llevó la deshidratación, la insolación o la hipotermia antes de poder cumplir su sueño.

De cinco en cinco

El año pasado, Ryan Weatherston, un ranchero del condado de Brooks, en Texas, iba de camino a revisar un molino de viento cuando se percató de que un par de buitres sobrevolaban insistentemente una zona. Al acercarse, Weatherston vio el cuerpo de un hombre. Estaba de espaldas, con la cabeza apoyada en la rama de un árbol y el brazo derecho tocando una jarra de agua. Llevaba un rosario y la tarjeta de circulación de un Datsun beige 1979 de El Salvador. El testimonio de Weatherston es solo uno de los muchos que recoge el periódico, que aprovecha para denunciar un problema al que, asegura, nunca se le ha hecho frente como se debería.

Durante años, según desvela 'The New York Times', los cuerpos de los inmigrantes que eran encontrados por los caminos se sepultaban en cualquier cementerio cercano sin más miramientos. Mantiene que los metían en cajas hasta de cinco en cinco y que a la mayor parte se le enterraba sin tomar muestras de ADN, como exige la ley del Estado. La situación, dicen las organizaciones que trabajan por la defensa de los inmigrantes, ha mejorado, pero los antropólogos forenses siguen preocupados por la forma en que los funcionarios de los condados fronterizos rurales manejan este asunto.

«Si esto ocurriera en cualquier otro contexto, si se tratara de muertes como resultado de una inundación masiva o un terremoto o un accidente aéreo importante, la gente estaría hablando de ello como un desastre masivo», afirma Daniel Martínez, profesor de Sociología en la Universidad George Washington y autor principal de un informe del Instituto de Inmigración Binacional sobre las muertes de migrantes en Arizona.

Los datos apuntalan su denuncia. A lo largo de 2017, un total de 412 migrantes murieron en los alrededores de la frontera entre Estados Unidos y México, por encima de los 398 del año anterior, según el registro de la agencia migratoria de la ONU. El aumento del 3% en los fallecimientos contrasta con el descenso drástico en la llegada de inmigrantes a la frontera, pero los analistas de la Organización Internacional para la Migración creen que, ante el mayor riesgo de detención por el refuerzo del control fronterizo promovido por Trump, los migrantes buscan rutas más remotas y peligrosas para evitar que los capturen.