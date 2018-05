Polémica en Las Vegas por una huelga que paraliza los casinos Miembros del sindicato Union Here, durante una marcha desarrollada el pasado 1 de mayo por el centro de Las Vegas. / ETHAN MILLER Empleados de casinos y hoteles de Las Vegas irán a la huelga el próximo viernes si no se atienden sus reivindicaciones. Un día antes caducan los contratos de 50.000 de ellos JOSEBA VÁZQUEZ Martes, 29 mayo 2018, 01:19

En Las Vegas no es oro todo lo que reluce, que es mucho. Y la considerada capital mundial del entretenimiento tampoco consigue cumplir siempre la sentencia que aconseja que allí se quede lo que allí sucede. Ahora hemos sabido que los trabajadores de sus casinos-hoteles se plantarán e iniciarán una huelga el próximo viernes si no son atendidas sus reividincaciones laborales. Especialmente, la relativa a la renovación en determinadas condiciones de los contratos de 50.000 empleados de 34 locales de la zona denominada 'The Strip' (La Franja), una de las más filmadas y fotografiadas de Estados Unidos. ¡No va más!, han dicho, y los propietarios de las instalaciones lúdicas se han puesto a temblar.

Y es que los potenciales huelguistas suponen en torno a la décima parte de los 648.000 habitantes de la ciudad más grande del Estado de Nevada. Y su inactividad ocasionaría pérdidas fabulosas a sus empresas, algunas de las cuales, las más opulentas, obtienen beneficios netos próximos al ¡millón de euros diarios! Baste decir que los negocios del juego en Las Vegas sumaron a lo largo del año pasado unas ganancias conjuntas de 11.500 millones de dólares (9.807 millones de euros), según dieron a conocer hace unas semanas las autoridades locales reguladoras de esa actividad. En el mismo ejercicio, los ingresos totales del dúo hotel-casino, con su oferta combinada de apuestas, alojamiento, bebidas, comida y entretenimiento, se elevó a los 22.173 millones de euros. Son datos que nos aportan una foto fija de las espectaculares dimensiones que definen a la 'Ciudad del Pecado', ese faraónico parque temático que conduce anualmente a 43 millones de visitantes de todo el mundo hasta el árido desierto de Mojave.

Seguridad y menos máquinas

A tal escaparate de ostentación estridente le ha surgido una grieta visible. Un 99% de los 25.000 trabajadores del gremio sindical Unite Here, que agrupa a la Unión Culinaria y la Unión de Camareros, votaron hace dos días a favor de la huelga del 1 de junio. Piden que se renueve por cinco años el contrato laboral que finaliza el 31 de mayo para 50.000 asalariados, entre los que se encuentran cocineros, porteros, camareros, empleados de limpieza,... Y exigen, además, que esa nueva vinculación incluya mejores condiciones que las actuales. Por ejemplo, más efectivas medidas de seguridad, en general, y contra el acoso sexual, en particular, así como protección legal a los trabajadores en situación temporal migratoria.

Pide también el sindicato Unite Here, uno de los más poderosos de la región, «un porcentaje justo» del dinero que los casinos van a recibir como consecuencia de la reforma tributaria aprobada por la Administración Trump, de la que se van a beneficiar compañías del sector. Y, por último, demanda una menor automatización de algunos puestos, con el fin de «evitar que la modernización e innovación, que apoyamos, suponga reemplazar personas por máquinas», según ha expresado la nicaragüense Geoconda Argüello Kline, tesorera del Sindicato Culinario. Un informe publicado en noviembre por la consultora McKinsey Global Institute calcula que, desde hoy hasta el año 2030, la robótica puede llegar a eliminar hasta 800 millones de empleos en todo el mundo. Según ese estudio, en Estados Unidos puede verse afectada un tercio de la fuerza laboral, un porcentaje similar al que se acusará en España.

34 años después

Portavoces de Caesars Entertainment y MGM Resorts International, compañías que operan más de la mitad de las propiedades afectadas por la posible huelga, han señalado que se encuentran en negociaciones con el sindicato y esperan cerrar un acuerdo que evite el conflicto. Hacía 34 años que Las Vegas no vivía una amenaza similar. El paro laboral más reciente en la capital americana del desmadre tuvo lugar en 1984, duró 67 días y tuvo un coste para la ciudad y los trabajadores de decenas de millones de dólares.

En España, los asalariados del Casino Gran Madrid realizaron una huelga en la Navidad de 1991 y, el pasado mes de febrero, el comité de empresa del Casino Gran Vía amenazó con una medida similar que finalmente no se llevó a efecto. En nuestro país hay 54 casinos que cuentan con 467 mesas de juego y 1.974 de las llamadas máquinas C o de azar y que dan empleo a 7.128 personas, según el último anuario, el de 2016-17, editado por la Fundación Codere. El volumen, de 326 páginas, detalla que las salas fueron visitadas el último ejercicio por 5,4 millones de jugadores y registraron unos ingresos conjuntos de 351,4 millones de euros una vez deducidos los premios satisfechos.