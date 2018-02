«Los niños reinsertados vienen al juzgado a presentarme a sus novios o novias… y a sus hijos» BLOG El juez de menores cuenta su experiencia con los jóvenes reinsertados EMILIO CALATAYUD Martes, 20 febrero 2018, 01:35

Buenas, soy Emilio Calatayud. Me gusta mi trabajo, entre otras cosas, porque no sé hacer otra cosa. Pero es que, además, da muchas satisfacciones. Por ejemplo, muchos de los niños reinsertados suelen pasar por el juzgado para presentarme a sus novios o novias… y a sus hijos. Es una alegría, la verdad. Solemos hablar de lo malos que eran y sus parejas no dan crédito. Si vienen con sus hijos, les digo que me los manden a la menor señal de alarma, que más vale prevenir que curar, ja, ja, ja.

Puede leer la entrada completa en el blog del Juez Calatayud.