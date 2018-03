Unos niños recrean con mucho arte las películas candidatas a los Oscar 2018 Los pequeños de la familia Storino se ponen en la piel de los actores de Hollywood para interpretar las escenas más representativas de las películas candidatas a la estatuilla IDEAL.ES Sábado, 3 marzo 2018, 12:22

Los cinéfilos tienen reservado su sofá para ver la 90ª Edición de los Oscar que se celebra este domingo, 4 de marzo. Mientras los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood andan ultimando detalles para el gran día, otros se divierten con su particular celebración de los Oscar.

Es el caso de la familia Storino, concretamente de los más pequeños de la casa. Para unirse a esta fiesta del cine han recreado las escenas más representativas de las películas nominadas al Oscar, un particular proyecto llamado 'Don't Call Me Oscar'. Y no es la primera vez que lo hacen. Los niños Storino empezaron con este juego en la gala de 2011, y este año han vuellto a homenajear las tramas más famosas. Aquí van algunas de las recreadas por familia Storino subidas a su Instagram, dontcallmeoscar:

'Call me by your name'

'Call me by your name'.

Los nueve largometrajes nominados a Mejor Película son: 'Call me by your name', 'Dunkerque', 'La forma del agua', 'Tres anuncios en las afueras', 'El hijo invisible', 'El instante más oscuro', 'Lady Bird', 'Los archivos del Pentágono' y 'Déjame salir'.

El hilo invisible

'El hilo invisible'.

La familia Storino está formada por Maggie y sus tres hijas. Una de las partes más difíciles de las sesiones fotográficas realizadas en años anteriores era que Maggie debía ser bastante creativa para lograr que sus hijas se pareciesen a los hombres de estos films.

'El instante más oscuro'.

El drama que cuenta la historia de Winston Churchill coge un cariz entre cómico y tierno, gracias a una de las pequeñas de la casa en la piel del Primer Ministro británico.

'El instante más oscuro'.

Las jóvenes de la familia Storino no han podido ver ninguna de estas películas que han recreado, pero se lo pasaron pipa haciendo la sesión fotográfica.

Lady Bird

'Lady Bird'.

De hecho, durante una entrevista Maggie confesó su deseo de seguir con la tradición siempre y cuando sus hijas se diviertan tanto como lo han hecho hasta ahora.

Pinchando aquí puedes ver más imágenes de la recreación.