«Niño, ¿a quién quieres más a mamá o a papa?» Respuesta: «Al móvil»
EMILIO CALATAYUD
Miércoles, 13 septiembre 2017

Buenas, soy Emilio Calatayud. Dirán que soy pesado con el tema de los móviles y los niños, pero es que este asunto no deja de sorprenderme. Lo he contado más veces, pero es que si no se ve, no se cree: Hay chicos y chicas a los que les dan ataques de pánico o histeria si se les incauta el teléfono móvil. Por cierto, a los padres, en cambio, les dan ataques de risa.

