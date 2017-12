El 'niño magnético' que atrae objetos de metal como si tuviera un imán en su barriga "Estábamos comiendo y la cuchara se me cayó; la levanté pero se pegó a mi estómago. Me dejó asombrado" IDEAL.ES Sábado, 23 diciembre 2017, 01:49

Zulfikar Ibrahim es un niño sirio de Latakia que se ha convertido en una celebridad en la Red después de que descubriera que es capaz de atraer objetos a su barriga como si tuviera en ella un imán.

El pequeño revela que se ent eró por causalidad mientras estaba almorzando y se le cayó un cubierto. "Estábamos comiendo y la cuchara se me cayó; la levanté pero se pegó a mi estómago. Me dejó asombrado. Mi abuelo me quitó la cuchara, la limpió y volvió a ponerla en la bandeja. Tomé un tenedor y una cuchara, y se pegaron [a mi estómago] de nuevo. Cualquier cosa hecha de hierro se me pegaba".

Ahora sus abuelos quieren llevar a este 'niño magnético' al extranjero para encontrar una explicación a esta extraña capacidad. "Nos preocupa el fenómeno. Francamente, no quiero que le afecte.Queremos que este fenómeno, o esta energía biológica, sea estudiada en Rusia", explican.