El niño con Asperger que explica al mundo que no está enfermo: "No soy ni loco ni friki ; soy como cualquier otro" Federico, el niño con Asperger que ha decidido explicar con un vídeo en qué consiste este síndrome MARÍA YOLANDA GUTIÉRREZ JARAMILLO Granada Martes, 26 diciembre 2017, 12:02

Federico es un joven colombiano que tiene Asperger. El pequeño tiene una página de Facebook llamada 'Soy diferente, soy como tú', que gestiona su madre, en la que sube pequeños videos en los que intentan hacer que el mundo comprenda cuál es su visión de la vida.

Uno de estos vídeos se ha viralizado a través de internet y cuenta ya con más de siete millones y medio de reproducciones. En él Federico explica qué es el Asperger y lo primero que comenta es que "no es una enfernedad, así que no hay que buscarle cura".

El pequeño explica en el video lo que siente y utiliza un símil muy ilustrativo: "Si suponemos que el cerebro está hecho con piezas de LEGO, la mayoría de personas son armadas con las instrucciones, los Asperger están armados con las mismas piezas pero sin mirar el folleto".

Federico comparte la idea de que su manera de ver el mundo es diferente, pero no peor: "¿Quién dice que no hay muchas maneras de llegar al mismo resultado? Por eso no soy ni loco, ni friki, ni raro. Solo mi manera de percibir las cosas es diferente y también la de procesar la información, pero soy un niño como cualquier otro, con sueños, ilusiones y solo quiero que me conozcan y me ayuden a encajar"

Para termianr el video recuerda que "si quieres que sepa algo dímelo" porque aunque no entienda muy bien el lenguaje no verbal sí que le encanta relacionarse y tener amigos, y él es feliz así.