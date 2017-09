Un niño de 13 años oculta a sus padres que tiene cáncer «para que no estén tristes» 00:50 Santhosh necesita un trasplante de médula ósea el cual sus padres no pueden afrontar económicamente IDEAL.ES Martes, 12 septiembre 2017, 12:04

La historia de Santhosh les va a conmover. Este pequeño indio de tan solo 13 años decidió esconder el diagnóstico de cáncer que recibió para que su familia no se preocupara. Su abuela había fallecido recientemente por la misma enfermedad y no quería incrementar el sufrimiento de sus seres más queridos. El pasado mes de junio fue con su tío al hospital de Bangalore por un fuerte dolor de cuello que no remitía.

Este adolescente residía en un hostal a 500 kilómetros de sus padres. Cuando recibió la noticia pidió a su familiar que no le comunicase tal situación, ya que no les quería preocupar. “Mi madre sabe que estoy enfermo, pero no tiene ni idea de que tengo cáncer”, afirmó.

Según recoge ‘Metro’, Santhosh añadió que su intención es la de evitar que su familia entristeciera. “Quiero continuar con mis estudios y hacer feliz a mis padres”, contó. La realidad es que sus padres dieron cuenta de la situación. El pequeño necesita un trasplante de médula ósea que sus padres no pueden afrontar económicamente. Han solicitado ayuda a la comunidad internacional.