Un niño de 3 años inquieta a los médicos al hablar inglés fluido sin haberlo aprendido nunca El pequeño israelí apenas conoce el idioma de su país y el cual usan sus padres, pero habla inglés de forma fluida sin haberlo aprendido ni haber sido expuesto a él Lunes, 4 junio 2018

El caso está dando la vuelta al planeta tras haber inquietado a los científicos. Un niño israelí de tres años de edad ha comenzado a hablar inglés de manera fluida y con acento británico, a pesar de que nunca ha sido expuesto a dicho idioma ni sus padres, familiares o compañeros hablan la citada lengua.

Según han contado los padres del menor de tres años, de nombre O'Neal Mahmud, al Canal 10 de la televisión de Israel, el pequeño no dijo su primera palabra hasta los dos años. Sus primeras palabras fueron ininteligibles para sus padres, habitantes del pueblo árabe de Majdal Shams, en los Altos del Golán: «No entiendo todo lo que dice, y a veces le contesto: 'yes, okey' (sí, vale) sin comprenderle».

En el programa emitido en el Canal 10 se ve y se escucha al pequeño reconociendo en inglés diversos objetos y pronunciando palabras como «rectángulo», «catarata» o «motocicleta», sin saber los equivalentes en árabe. La terapeuta lingüística Jalub Kawer afirma que el nivel de inglés era el de un pequeño de tres años de una familia angloparlante, aunque su árabe estaba muy por debajo del nivel medio.

De acuerdo con el Canal 10, los expertos consultados aseguran que este fenómeno se conoce como xenoglosia, y que generalmente ha sido en su mayoría documentado como parte de un problema neurológico, relacionado con un suceso traumático o accidente, tras el cual los afectados recuerdan un idioma aprendido previamente.

No obstante, esta teoría no encaja con el caso del pequeño O'Neal, quien no ha estado expuesto al idioma inglés nunca, según afirma su familia.