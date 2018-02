Una niña de 7 años pide a Zara ser modelo de su catálogo masculino La niña se declaró "fan número 1" de la ropa en una carta que escribió a la multinacional IDEAL Lunes, 19 febrero 2018, 10:34

Eliza Brichto, una niña de tan solo 7 años de Inglaterra, escribió una carta a Zara declarándose su fan número y pidiéndoles que le dejaran ser modelo de su catálogo de ropa masculino.

La niña reconoce odiar los vestidos y explica que suele vestirse en la sección infantil de niño por lo que le gustaría ser modelo de Zara Boys.

La carta de la niña dice lo siguiente:

"Querido Zara,

Me llamo Eliza y tengo siete años. Te escribo porque me gustaría ser modelo de Zara Boys. Podrás pensar que es un poco raro que una niña lleve ropa de niño, pero permíteme contarte la historia. Cuando tenía cuatro años eché un vistazo en Zara Girls pero no me convenció la ropa, pero luego hice lo mismo en la sección de chicos y me encantó. Ahora, sólo voy a comprar ropa allí. Soy tu fan número uno, por favor, acepta mi oferta para ser vuestra modelo en la sección Zara Boys.

De Eliza".

En la actualidad cada vez pisa más fuerte la moda 'No gender', ropa que sirve tanto para niños como para niñas, no tiene sexo. Por lo que la marca de Amancio Ortega no sería la única que jugara con este tema aceptando la petición de la joven Eliza.

Precisamente, la niña ya ha recibido una respuesta de Zara, según ha explicado su madre en Facebook:

"¡Buenas noticias! ¡Hemos recibido respuesta de Zara y han invitado a Eliza a su sede en España para visitarla, conocer a sus diseñadores y hablar con ellos sobre su carta! Iremos dentro de una semana. Os mantendré informados sobre cómo va todo. Muchas gracias a todos por su apoyo. Habéis hecho que mi hija esté súper emocionada sobre que las cosas pueden ocurrir. Está siendo increíble".