Una niña de 14 años envía un mensaje desgarrador antes de suicidarse Megan Hoyle no pudo superar una agresión sexual y acabó por quitarse la vida IDEAL.ES Viernes, 23 junio 2017, 12:10

Con apenas 14 años Megan Hoyle ha conmovido a Reino Unido después de suicidarse después de haberle mandado una carta explicando sus motivos a uno de sus amigos. La niña, natural de Blackburn, no pudo superar una agresión sexual que había sufrido dos años antes y al ver que a su agresor le reducían la pena acabó quitándose la vida.

"Si estás leyendo este mensaje, entonces es demasiado tarde y lo siento" empieza la misiva que Megan le envió a su amigo Christopher. En ella se sincera sobre lo ocurrido y pide perdón por lo que ha hecho: "Lamento haber roto mi promesa y lamento no ser lo suficientemente fuerte. Siento haberte decepcionado cuando estabas asustado, pero estaba rota. No llamé a nadie, no llamé a una ambulancia, no lo pensé, solo me tomé las pastillas y me fui en paz".

La menor fue víctima de una agresión sexual cuando tenía 12 años por parte de un chico de 17 que acabó siendo juzgado y condenado pero que recibió una reducción de la pena tras apelar. Esa circunstancia resultó crucial para Megan que entendió que con eso había salido ganando su agresor. De hecho la propia niña le dijo a su amigo Christopher lo que pretendía hacer por lo que él se enfadó con ella y le hizo prometer que no lo haría.

Pero sí lo hizo y dejó constancia de ello en una carta en la que además declara su amor por Christopher. "Me enamoré de ti, Christopher Cozens, el 9 de diciembre cuando me besaste por primera vez delante de mi casa. Me enseñaste a amar a alguien que no era yo, para siempre. Yo te quería más que a la vida misma. Tú tenías tus demonios y yo también, pero era felicidad de una vez" escribió Megan en su carta de despedida.

La propia madre de la niña que antes de que tuviese lugar la agresión sexual la chica era una joven llena de vida. Cuenta también que la vio antes de que se suicidara en su habitación y que ella le dijo que le dolía la cabeza y que estaba enferma por lo que la dejó descansar hasta que horas más tarde acabaría suicidándose.

Christopher cuenta que Megan la llamó y que solo pudo oír como abría una caja de pastillas y colgaba: "Sólo entré en pánico. Traté de llamarla varias veces después de la primera llamada, pero nada sirvió. Traté de contactar a su familia y a la gente que podía llegar a ella y luego con una ambulancia". Si bien Megan fue trasladada al hospital, nada se pudo hacer por su vida horas después cuando acabó falleciendo.