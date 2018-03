El rarísimo caso de la niña que tiene alergia al agua: cuando se baña le salen quemaduras Cuando la pequeña entra en contacto con el agua le aparecen erupciones equivalentes a quemaduras de tercer grado IDEAL Viernes, 2 marzo 2018, 10:34

Ivy Lynn tiene tan solo año y medio y desde hace 6 meses sufre una extraña reacción alérgica al agua. Sus padres se dieron cuenta de que tras bañar a la pequeña a esta le aparecía una especie de reacción alérgica en la piel. Pensaron que podría ser debido a algún producto que usaban y decidieron cambiar de champú y jabón, sin ningún resultado.

Como las erupciones seguían apareciendo pensaron en cambiar de bañera y le dieron un baño en casa de sus abuelos, pero la pequeña seguía mostrando las heridas. Finalmente, decidieron llevarla al médico.

La sorpresa fue cuando tras una serie de pruebas los médicos determinaron que Ivy padecía urticaria acuagénica, es decir, alergia al agua. La erupciones era equivalentes a quemaduras de tercer grado, y no solo pueden salirle con el contacto con el agua, sino que incluso puede sufrir un brote si la pequeña suda demasiado.

Los médicos no tiene una solución para su problema, solo pueden recetarle antihistamínicos, pero aún así los dolores de la pequeña son fuertes. También han encontrado que el agua muy pura puede ayudarla por lo que los padres han pedido ayuda a través de la plataforma 'Go Found Me'.

La intención de los padres es irse a vivir a una casa que tenga un pozo, un sistema de agua purificada y aire central, para limitar la frecuencia de sus reacciones. Por esta razón piden ayuda y donaciones a través de la página web.