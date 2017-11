Las 100 fotos más asombrosas del mundo SERGEY GORSHKOV No hay una exposición de fotografía de naturaleza mejor que la Wildlife Photographer of the Year. Acaba de llegar a Madrid con cien imágenes asombrosas JOSÉ ANTONIO GUERRERO Lunes, 20 noviembre 2017, 00:34

Una noche más Javier Aznar caminó hacia la hilera de farolillos que alumbraban el boscoso exterior del hotel donde se alojaba, en una reserva natural de San Lorenzo, un pueblo de Ecuador, en la frontera con Colombia. Bajo la cálida luz de los candiles montó el trípode, colocó encima su Canon 70D y empezó a disparar a la legión de ranas dispuestas a darse el habitual atracón de cabezas, patas y abdómenes puntualmente servido por una nube de insectos atraídos por el resplandor de los focos. Cada vez que las ranas, inmóviles sobre la herrumbre de las lamparillas, tenían una presa a tiro, lanzaban su pegajosa lengua, devorándola con las mandíbulas. «Yo estaba tirando fotos y fue un amigo que venía conmigo el que me avisó: 'Javi, ¿has visto eso?'. Miré, y allí había una rana gladiador tratando de tragarse un escarabajo... pero no podía y se estaba ahogando». Montó en la Canon un ojo de pez, se acercó a no más de quince centímetros y apretó el disparador dos veces mientras la rana trataba angustiosamente de desprenderse de su botín, tan firmemente agarrado a la lengua que no podía ni acabar de zampárselo ni tampoco escupirlo. Esos segundos de incertidumbre y desesperación, ese inquietante cambio de guion que da un vuelco a la historia, son los que Javier ha congelado en una de las imágenes más icónicas de la Wildlife Photographer of the Year, el principal certamen de fotografía de naturaleza del mundo. La exposición acaba de aterrizar desde Londres en Madrid (Colegio de Arquitectos, hasta el 10 de diciembre) con su centenar de instantáneas a cuestas, algunas de una crueldad que hiela la sangre, todas conmovedoras y, a su manera, asombrosamente bellas. Las fotos, seleccionadas entre 48.000 imágenes enviadas por profesionales de 92 países, transmiten belleza, conocimiento y respeto por la naturaleza, y son también una denuncia contra las amenazas que pesan sobre las maravillas naturales de nuestro frágil planeta.

El fotógrafo estadounidense Justin Hofman observó cómo un hermoso caballito de mar, que fatigosamente se abría paso en un 'océano de basura', se apoderaba de este bastoncillo de algodón a modo de ancla, para mantener el rumbo frente a la corriente. La admiración de Justin se convirtió pronto en «indignación» ante la «marea de contaminación y residuos» que rodeaba al caballito.

El surfista El gladiador La buena vida Monumento a una especie Reunión de gigantes Tesoro ártico Los del interior

Javier Aznar fotografió en Ecuador a esta rana arbórea gladiadora luchando contra un escarabajo que se le estaba atragantando. Dos disparos más tarde, el escarabajo escapó evitando que la rana muriera ahogada. Con su instántanea, este biólogo madrileño de 28 años que quiere vivir de la fotografía de naturaleza se ha hecho un hueco (y ya son 3 veces en 4 años) en la Wildlife.

Es la foto ganadora del certamen en la categoría juvenil. Obra del holandés Daniël Nelson, muestra al gorila 'Caco' en un parque nacional del Congo. El joven 'Caco' se siente relajado en el bosque, como si estuviera en el sofá de su casa. Esa conexión del gorila con su hogar cautivó al jurado. «Espero sensibilizar sobre los gorilas en peligro de extinción», dice Daniël.

Es la ganadora de la Wildlife Photographer of the Year. Con esta impactante elección, el jurado ha querido poner el acento en la denuncia contra las amenazas que sufre la naturaleza. La imagen es la de un rinoceronte negro abatido por furtivos en una reserva de Sudáfrica y al que mutilaron arrancándole el cuerno para destinarlo al comercio ilegal. Es obra del fotógrafo sudafricano Brent Stirton, que la tituló 'Monumento a una especie' en homenaje a estos animales en peligro de extinción.

Docenas de cachalotes se mezclaban ruidosamente en la costa y Tony Wu se dio cuenta de que esa manifestación respondía a algo especial. Como en una reunión de clanes, formaban parte de una congregación que duró varios días. Ese aspecto marmóreo que fotografió Wu es consecuencia del desgarramiento de la piel. En esas grandes citas, los cetáceos se frotan entre sí para exfoliar la piel muerta.

Maravillado por su belleza escarpada, su fauna y sus paisajes helados, el fotógrafo ruso Sergey Gorshkov encuentra cualquier excusa para regresar a la Isla Wrangel, en el Ártico, un paraíso para la vida salvaje. En esta ocasión, Sergey trabajó observando la colonia de reproducción de gansos más grande del mundo. Y por allí merodeaban los zorros árticos, oportunistas como siempre para aprovechar la situación robando huevos y escondiéndolos para los meses de escasez de alimentos. Sergey capturó la imagen de este zorro ártico con su premio en la boca.

Fíjese bien. Esta bellísima instantánea del chino Qing Lin no sólo muestra a la familia de peces payaso saliendo de la protección de su anémona. También aparecen los diminutos ojos de un isópodo parásito que miraban a Qing a través de la boca de los pececillos naranjas. Hizo seis inmersiones y con inmensa paciencia y una pizca de suerte, finalmente tres mostraron a sus huéspedes, unos parásitos que se alojan en la lengua del pez para absorber su sangre.