La multa más indignante: el ticket de aparcamiento estaba bajo la nieve El revisor no retiró la nieve para comprobar que sí que tenía el recibo en el parabrisas IDEAL Viernes, 9 febrero 2018, 11:22

Oliver Claxton, un ciudadano de Chester Green, Inglaterra, fue multado mientras se encontraba de viaje en Londres. El hombre no pensó que la repentina nevada le supondría semejante sanción.

Mientras Oliver se encontraba en Londres, en su casa, donde estaba aparcado su coche, empezó a nevar provocando que el vehículo quedara tapado por la nieve. La sorpresa fue al comprobar, a través de su móvil, que había sido multado por no tener el ticket de estacionamiento en un lugar visible.

"Recibí una notificación en mi móvil y me encontré con la desagradable sorpresa. Consulté la web del Ayuntamiento de Derby y ponía claramente que la sanción era porque el permiso de parking no estaba visible. Me pareció increíble", comentó el hombre a un medio local.

Además, Oliver no podía creerse que le multaran con 90 euros porque los controladores no tuvieran un rascador: "no entendía que alguien que se dedica a controlar los estacionamientos no llevara un rascador, porque no todo el mundo puede quitar la nieve inmediatamente".

El Consistorio ha abierto una investigación para averiguar quién fue el responsable de dicha multa, el cuál no comprobó realmente si el coche contaba con un ticket en regla o un permiso de residente.