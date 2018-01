Multan a una chica con 100 euros por retirar su coche dos segundos tarde Presentó una reclamación ante la empresa del estacionamiento y esta fue la respuesta IDEAL.ES Domingo, 21 enero 2018, 12:45

La joven Amy Bendall, de 22 años, ha sido sancionada con más de 100 euros por permanecer en un aparcamiento durante dos segundos de más. Dejó su vehículo en Middleway, en el centro de Burton, en Reino Unido, para ir al gimnasio. Al regresar fue a otro sitio y poco después regresó para coger el coche.

La joven abonó por cinco horas de estacionamiento. Cuatro días después recibió en su domicilio una multa en la cual se le sancionaba por haber permanecido el coche más tiempo del abonado. La sorpresa fue que apenas fueron dos segundos.

Según resalta ‘Metro’, la joven no salía de su asombro. Contactó con la empresa responsable que se mostró comprensiva y canceló la multa. “Estuve en una cola en el parking y no pude salir antes. No creo que fuese justo multar por eso”, denuncia.

En la notificación se aclaraba que si Amy abonaba la multa en los primeros catorce días se reduciría a poco más de 60 euros. Pero también reclamó. Por fortuna para ella fueron condescendientes.