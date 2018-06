Multa de 200 euros por contar una historia falsa: aseguró que su exnovio la había drogado y violado La adolescente que contó la historia falsa. / Facebook La mentira se descubrió cuando le iban a realizar el examen ginecológico IDEAL.ES Lunes, 11 junio 2018, 16:35

Una vez más la realidad supera a la ficción y esta vez para mal. Una joven de 18 años de Wiltshire, Inglaterra, tendrá que hacer frente a una multa de más de 200 euros por una denuncia falsa: contó que su expareja la había drogado y violado. La adolescente actuó de forma despechada porque su ex no quería volver con ella.

Hannah Sandover y su exnovio mantuvieron una relación durante un año, más o menos. Tras romper ella intentó que volvieran él se quiso. Fue eso lo que le llevó a la joven a compartarse de esta forma despechada: le contó a una amiga que él la había drogado y que luego la había violado en la parte de atrás de su coche.

Como es lógico su amiga acudió a la policía para denunciar lo sucedido. Los agentes tomaron declaración a la supuesta víctima que les explicó lo que supuestamente había ocurrido: «Hizo fuerza y me inmovilizó. Le dije que parara. Creo que me echó droga en el agua que estaba bebiendo».

La versión de la joven cambió de nuevo cuando la llevaron a una clínica para que le realizaran un examen ginecológico. Allí admitió que su ex no la había drogado, por lo que su familia comenzó a dudar de su historia. Al final reconoció que se lo había inventado todo y que habían mantenido relaciones sexuales consentidas por ambos. Tras estos ha sido condenada a una orden de alejamiento que le impide acercarse al joven por un período de dos años, una multa de 226 euros (200 libras) y quince días de trabajo comunitario.

«Sandover tiene mucha suerte de no haber sido acusada de obstruir la justicia, solo por su edad y porque no tiene antecedentes. Su exnovio ha dicho que su confianza a la hora de conocer a otras chicas está completamente destruida. Estuvo retenido durante cinco horas y media y le hicieron pruebas íntimas, todo porque ella quería volver con él. Tuvo muchas oportunidades para decir que había mentido, pero no lo hizo», ha declarado Ryan Severinatine, el fiscal encargado del caso, según recoge Daily Mail.