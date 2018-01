Una mujer que fue violada en su Erasmus en España crea una servilleta que descubre si hay droga en la bebida "Cada servilleta actúa como una servilleta normal, pero al mojar una de sus esquinas con la bebida, cambia de color si detecta alguna sustancia" IDEAL.ES Martes, 30 enero 2018, 11:16

Danya Sherman ha pasado de víctima a heroína gracias a un invento que ha creado basado en su propia experiencia. Porque esta mujer estadounidense ha creado una herramienta que sirve para evitar lo que a ella le sucedió: ser drogada y violada tras haberle echado algún tipo de estupefaciente en la bebida.

La joven fue víctima de ello cuando pasaba su Erasmus en España porque su agresor, un amigo suyo, le echó una sustancia en la bebida. Pese a que confiaba en él y le dejó un instante su vaso para que se lo vigilara, él abusó de ella drogándola. Por ello ha creado una servilleta que sirve para detectar droga en la bebida.

Tal y como ella misma explica a The Independent, "cada servilleta actúa como una servilleta normal, pero al mojar una de sus esquinas con la bebida, cambia de color si detecta alguna sustancia". El producto en cuestión se llama KnoNap (The Napkin That Knows) y cuenta apoyo financiero de la universidad de Georgetown donde la joven estudia.