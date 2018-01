“Mi mujer me abandonó hace 5 años con dos niñas, me ha tocado la lotería y no deja de llamar” Joni, son sus hijas. / TERRY BASTERRA (EL CORREO) El testimonio de Joni Jiménez, uno de los agraciados por el 'Gordo' del sorteo del Niño, se ha convertido en un fenómeno viral a nivel nacional IDEAL.ES Martes, 9 enero 2018, 09:26

El sorteo del Niño siempre suele dejar alguna que otra historia peculiar. La más reciente es la de Joni Jiménez, un hombre afincado en Arangoiti, Vizcaya, desde hace 8 años y que realizó una confesión que está llamada a pasar a la historia de este país. Fue uno de los agraciados con el premio ‘Gordo’ del sorteo. Su mujer, que le abandonó hace cinco años junto a sus dos hijas, según sostiene “no deja de llamar”. “Después de no querer saber nada de nosotros durante mucho tiempo, no para de llamarme”, relató.

"Llevo toda la vida luchando por ellas. Necesitábamos esto porque, de verdad, no teníamos nada"

Según recoge ‘El Correo’, lleva más de diez años trabajando con una vieja furgoneta de 22 años que le permite ganar un dinero para sacar adelante a sus hijas. “Llevo toda la vida luchando por ellas. Necesitábamos esto porque, de verdad, no teníamos nada”, confesó. Su intención ahora es la de regalarle un perfume a una de ellas.

Lucía y Yasmina, de 13 y 14 años respectivamente, saben que con el goloso premio hay margen para algo más. Piden un iPhone, unas extensiones y un viaje a Roma. Joni recordó el momento en que supo que la suerte les había sonreído.

“Pensaba que solo tenía los últimos tres números, pero cuando vi que eran los cinco perdí el décimo de lo nervioso que me puse. No sabía dónde lo había metido. Al de un rato, cuando me tranquilicé apareció”, contaba. Mientras, su hija Lucía recordó que su hermana la despertó “tirándome de los pelos”.

Joni y sus hijas es una familia de etnia gitana residente en uno de los puntos por donde la Lotería del Niño repartió 100 millones de euros. En Cádiar, Granada, se repartieron siete décimos del segundo premio. Allí residen desde hace ocho años y el décimo fue adquirido en el bar Ziortza, de su amigo ‘Tommy’. Ahora podrá cumplir algunos de sus sueños.