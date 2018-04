Muere un famoso multimillonario cuando se sometía a un tratamiento de desintoxicación El ya fallecido hizo su fortuna gracias al negocio de las criptomonedas, ya que convirtió una inversión de 2 millones de dólares en mil millones de dólares IDEAL.ES Martes, 17 abril 2018, 12:51

Un simple comunicado ha dado la noticia de la muerte de un famoso multimillonario: «Matthew Mellon, de 54 años, murió repentinamente en Cancún, México, donde asistía a un centro de rehabilitación de drogadictos».

Mellon estuvo casado con Tamara Mellon, fundadora de la marca de calzado «Jimmy Choo», quien le acusó de espionaje industrial una vez finalizado el divorcio. «Estar casada con Matthew era como tener otro niño. No sabe manejar sus cuentas bancarias. No puede pagar sus facturas. Cuando estuvimos casados, yo me hice cargos de estas responsabilidades porque él era totalmente incapaz de hacerlo solo», declaró la mujer ante el tribunal, que no tuvo en cuenta sus acusaciones.

Mellon había luchado durante años contra la adicción del OxyContin, un analgésico opioide, al que se enganchó después de sufrir una dolorosa lesión en el surf.