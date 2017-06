Muere después de utilizar pastillas quemagrasas y crema anticelulítica La mujer de 50 años sufrió una grave reacción inflamatoria que ocasionó su fallecimiento IDEAL.ES Domingo, 25 junio 2017, 13:44

Cuidar el cuerpo y sentirnos bien con nuestro físico no es malo, claro, siempre y cuando no se convierta en una obsesión, como la que tenía Linda Baranowski, una mujer de 50 años de Hoddeston, Reino Unido, que ha fallecido tras utilizar pastillas quemagrasas y crema anticelulítica, ambos productos adquiridos a través de internet, con el objetivo de “no envejecer”.

Al parecer, y según palabras de su hija, la fallecida era una “paranoica” con el cuidado del aspecto físico, ya que hacía dieta y acudía al gimnasio diariamente. Precisamente, habría sido esta “obsesión” lo que la habría llevado a comprar un pack de pastillas quemagrasas y crema anticelulítica a través de internet, después de haber contactado con una mujer que había adquirido los mismos productos mediante un vendedor de eBay, tal y como asegura The Sun.

A priori no había ningún problema, Linda se aplicaba la crema en su estómago, brazos y piernas, así como se tomaba las pastillas y té con propiedades adelgazantes. Sin embargo, tras varias semanas de uso, la mujer comenzó a sentir dolores de estómago y empezaron a aparecerle ampollas en la piel, la cual además se volvió morada.

Tras esto, lo realmente grave ocurrió, y es que a consecuencia del uso de dichos productos sus órganos vitales dejaron de funcionar, su intestino se rompió y tuvo que permanecer más de cinco semanas conectada a una máquina de soporte vital hasta que finalmente murió.

Según declaró la Policía, no se han encontrado problemas en otros compradores de estos productos, salvo que era demasiado caliente, por lo que se ha concluido que “murió como resultado de una reacción inflamatoria a los suplementos dietéticos que estaba usando”, explicaban los agentes. Pese a ello, sus cuatro hijos piden mayor control a la hora de vender este tipo de productos. Y tú, ¿qué piensas? ¿Crees que debería regularse la venta de estos artículos y que no puedan ser comercializados por cualquier persona?