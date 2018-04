«¡Voy a morir!»: el horror de una chica al estamparse contra el suelo por no abrirse su paracaídas «Un minuto después estaba boca abajo en el suelo con un hombre inconsciente atado a mi espalda. Cuando fui a quitármelo de encima, tuve experiencia más brutal y desgarradora de toda mi vida» IDEAL.ES Miércoles, 18 abril 2018, 11:46

La australiana Emma Carey, una joven de 25 años, tomó la decisión que siempre había querido desde que llegó a Suiza en 2013: saltar en paracaídas en los Alpes. Sin embargo, la eufórica experiencia se tornó en horror al producirse lo inesperado.

Su paracaídas no se abrió y ella era consciente de lo que se avecinaba. «Cuando salté fue una sensación increíble», recuerda Emma al Daily Mail, pero más tarde vivió todo lo contrario. «Sentí que el paracaídas no estaba sobre nosotros donde debía estar y mi instructor no me estaba respondiendo. Cuanto más nos acercamos al suelo más veía que algo iba realmente mal», añade. «¡Voy a morir!», gritó.

La propia chica recuerda lo que pasó despúes. «Un minuto después estaba boca abajo en el suelo con un hombre inconsciente atado a mi espalda. Cuando fui a quitármelo de encima, tuve experiencia más brutal y desgarradora de toda mi vida. No podía mover mis piernas«.

Como consecuencia del accidente, Emma pasó cuatro meses ingresada debido a la grave lesión en la médula espinal. También se fracturó la pelvis y se rompió los dientes.

Si bien Emma ya puede caminar, los médicos le han advertido que puede tener que usar silla de ruedas conforme se haga mayor.