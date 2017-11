Las miles de personas que no tienen nombre: ¿cómo es su vida?

Los chavales que aparecen en la foto encaramados a un árbol y oteando el horizonte son el futuro de los suri, una tribu de guerreros etíope asentada durante siglos en el valle del Omo, rozando la frontera con Kenia. Forman parte del millar de millones de personas en el mundo que no tiene nombre. Y no es que a los chicos no les llamen en casa de algún modo -a los suri les gusta bautizarse con palabras como Nga Sedé, Goreñi o Arbula-; es que son el perfecto ejemplo de ese inmenso colectivo que no está registrado ni identificado oficialmente en ninguna parte. Los 'sin nombre' son, según las organizaciones que velan por ellos, personas invisibles a los ojos de los gobiernos que, por incapacidad o indiferencia, les privan de sus derechos; entre ellos, algunos tan importantes como la sanidad y la educación. El problema es que buena parte de ellos, que viven principalmente en África y Asia, son niños y mujeres a los que la vida no trata bien, sin que nadie lo remedie. Algo difícil de entender a este lado del mundo en el que rara vez nos atrevemos a salir de casa sin el DNI.

Derechos fundamentales

Los sistemas sólidos de identificación personal son, en opinión del Banco Mundial, la herramienta fundamental para lograr que muchos de los programas de desarrollo resulten eficaces. Tan importante es, aseguran, que el documento de identidad oficial para todos -junto con los derechos legales, políticos y económicos que confiere- se debería convertir en una prioridad para los gobiernos de todo el mundo.