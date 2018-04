"Yo tengo miedo, te lo juro por mis hijos": ataques a los miembros de los circos Un guardia civil observa a uno de los elefantes heridos en el accidente del lunes en la autovía de Albacete. Sobre estas líneas, una mujer abraza con cariño la trompa de 'Dana', el paquidermo que murió tras el vuelco del camión. / EFE Y FACEBOOK El accidente de un camión cargado de elefantes en Albacete reactiva los ataques a los circos con animales. Un pequeño empresario cuenta cómo lo vive | «A nosotros nos está costando mucho salir de esta crisis y si encima estás recibiendo ataques, ataques y más ataques de los animalistas... pues es muy complicado" JOSÉ ANTONIO GUERRERO Jueves, 5 abril 2018, 01:27

La insólita secuencia de cuatro elefantes deambulando ensangrentados por la calzada no quedaría completa sin otra imagen, la de una mujer devastada que, con el cariño con que se abraza a un hijo, aprieta su cuerpo contra la trompa de 'Dana', inerte bajo la lona azul en una cuneta. Un testigo de la escena lo contaba ayer: «Jamás he visto a una familia llorar tanto por un animal».

Todo eso ocurrió el lunes por la tarde, poco después del aparatoso accidente en la autovía de Albacete en el que un paquidermo ('Dana') murió y otros cuatro resultaron heridos tras volcar el camión que los transportaba. El siniestro ha dejado víctimas colaterales. El domador de los elefantes, del Circo Gottani, está hundido por haber perdido a un 'compañero' con el que llevaba años trabajando dentro y fuera de la pista, y asustado por algunos mensajes en las redes sociales que lamentan que el muerto no haya sido él. «Tenemos miedo. Yo tengo miedo, te lo juro por mis hijos». Lo dice David, de 42 años, un pequeño empresario que viaja por pueblos de toda España con su circo itinerante. En la caravana de esa vida de nómada le acompañan su mujer, de 47 años, y sus dos hijos, de 19 y 15, que estudia a distancia en el Cidead, un centro reglado del Ministerio de Educación.

David, que prefiere omitir el nombre de su empresa por temor a las represalias de los animalistas, lleva desde el día del accidente colgado del teléfono. Está echando una mano como portavoz de la Asociación Circos Reunidos, que agrupa a la mayoría de los circos españoles, unos 25 aproximadamente, entre ellos el Gottani, que aunque de origen italiano, trabaja desde hace tiempo aquí. El de David ofrece un espectáculo tradicional, el de toda la vida. Trapecio (ahí arriba se sube su pareja), malabares, magia, payasos... y adiestra perros y serpientes. «Tengo miedo por las amenazas que recibimos por el hecho de tener animales, porque solo por eso ya consideran que los estamos maltratando. Tengo miedo a que esté trabajando y me boicoteen el espectáculo y esté mi mujer en el trapecio y se caiga. Tengo miedo a que me lancen cuatro pedradas y me jodan un vehículo... con lo que cuesta repararlo», enumera.

A él no le sobra el dinero, y menos aún ahora que las familias han recortado el gasto y si se quitan de algo es del ocio. «A nosotros nos está costando mucho salir de esta crisis y si encima estás recibiendo ataques, ataques y más ataques de los animalistas... pues es muy complicado. Yo llego a un pueblo y pongo mis carteles y cuando voy a recogerlos me faltan 40. A cuatro euros cada uno me han hecho un roto de 160 euros, y mis entradas son de tres o cuatro euros. Otras veces me ponen pegatinas encima del cartel con el rótulo 'cancelado' y el público no viene», se lamenta. A esos disgustos hay que añadir que cada vez son más las localidades (Madrid y Barcelona, entre otras 470) que prohíben los circos con animales por considerar que elefantes y tigres sufren maltrato y están sometidos a estrés.

«Hay que hacer de todo»

La vida de este pequeño empresario circense es un no parar. Lleva en el mundillo desde los 20 años y su mujer puede presumir de ser la quinta generación de artistas sobre la arena. Ella se juega la vida en el trapecio y él 'pelea' los permisos con los ayuntamientos, busca patrocinadores, recorre el pueblo de turno con la furgoneta colgando carteles, monta y desmonta la carpa, presenta el espectáculo, protagoniza el número de magia, también el de las serpientes, hace de payaso, de faquir, arregla las averías de la caravana... «Aquí hay que hacer de todo. Cuando estás debajo del remolque cambiando un motor gusta menos, pero cuando actúas y sientes el aplauso de la gente... ¡eso es insuperable, sólo ese momento cura todas las penas!».

David acudió de inmediato al lugar del accidente y allí, asegura, se encontró con la solidaridad de conductores y vecinos de los municipios cercanos «que nos ofrecieron comida y agua». También quiere dar las gracias «a bomberos, guardias civiles, veterinarios que nos han llamado, compañeros de otros circos... todos querían ayudar». Cuando, bien entrada la madrugada de ayer, regresó a su caravana y chequeó el Facebook de la asociación, se llevó las manos a la cabeza. «Lo que nos dicen es tremendo». Los paquidermos heridos, por cierto, se recuperan de sus cortes y traumatismos y sus vidas no corren peligro.