Las 4 mentiras de la famosa dieta Keto que arrasa entre las famosas ¿Es real todo lo que se comenta? ¿Se pueden consumir todo tipo de grasas? ¿Es una organización idónea para extenderla en el tiempo? IDEAL.ES Lunes, 22 enero 2018, 01:20

Tiempo atrás trascendió la ya archiconocida dieta Keto. Este término responde a la abreviatura del conocido como plan cetogénico que siguen famosas como Kim Kardashian o Rihanna. Se trata de una organización alimenticia que circula en torno a las grasas y que es baja en carbohidratos, lo suficiente para desencadenar el estado de cetosis, ese proceso por el cual el cuerpo se ve obligado a tirar de grasa como combustible. Lo cierto es que circulan ciertas informaciones algo difusas. Por ello desmontamos los cuatro mitos de esta dieta Keto.

Según recoge ‘El Confidencial’, el proceso de cetosis deriva en que las cetonas que circulan por la sangre actúen como carbohidratos. Por eso, los amantes de este último tipo de alimentos pueden pasarlo bastante mal.

El primer mito que se desmonta desde citado medio es la semejanza conceptual entre cetosis y cetoacidosis. La primera se produce cuando el cuerpo emplea las reservas de grasa para producir energía y cetonas; la segunda es un estado mortal en que la sangre se convierte en ácida, habitual en personas diabéticas, aunque puede afectar también a cualquier individuo.

El segundo es que la dieta keto, puesta en entredicho, sea “alta en proteínas”. Es el más peligroso que existe. Lo idóneo en esta dieta es que de proteínas haya de un 6 a un 8 por ciento diario para permanecer en cetosis y suprimir el riesgo de entrar en cetoacidosis. Por ello, aquellos que quieran generar músculo deben buscar otra fórmula.

El tercer mito desmonta aquello que insta a consumir todo tipo de grasa. No toda la grasa es buena. Las saturadas deben ser suprimidas según la publicación ‘Journal of the American College of Nutrition’. Una muy saludable es el aceite de oliva virgen extra de alta calidad, las nueces, semillas o el pescado graso. Curiosa es la historia de la mujer que perdió 63 kilos alimentándose de bacon y queso frito.

El último y cuarto mito que cae por su propio peso es que sea un plan para largo plazo. De hecho, cuanto más se extiende en el tiempo el riesgo de perder masa muscular es mayor. Es mejor seguirla durante unas pocas semanas seguidas. Momento idóneo: cuando no se está trabajando en el gimnasio.