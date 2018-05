El mensaje sobre las tapas que enfada a los granadinos en las redes sociales

Si por algo es conocida Granada dentro y fuera de la provincia es por su concepto de la tapa, en cuanto a la gastronomía claro. Llegas a un bar, te pides tu bebida y con ella te incluyen la tapa. Asequible para estudiantes, atractivo para el turista y valorado por los autóctonos.

Aunque la tapa como tal no es solo de Granada, claro está, un mensaje reciente en Twitter ha mosqueado a los granadinos. Un usuario de la red social compartió hace unos días una imagen de un mapa de España que señala a León como capital de la tapa en nuestro país.

Los comentarios en contra y a favor no tardaron en producirse: «No has pisao Granada en tu vida»; «A ver. Se está extendiendo. Pero no es lo habitual xD»; «Granada es la ciudad de las tapas lo saben hasta los chef famosos». El tuit en cuestión cuenta ya con más 700 retuits y más de 1.000 me gusta.