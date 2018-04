El mensaje de la profesora de Primaria sobre los «padres tremendamente irrespetuosos» que da la vuelta al mundo Libros por el suelo en la clase de esta profesora. Ha lanzado esta reflexión tras dejar su profesión tras «un incidente con el padre de un alumno» IDEAL.ES Miércoles, 11 abril 2018, 21:41

El lamento de una profesor de Primaria se ha hecho viral en todo el mundo. «Los padres se han vuelto tremendamente irrespetuosos y sus hijos son todavía peores», ha escrito Julie Marburger, docente de Texas que ha decidido dejar su profesión tras «un incidente con el padre de un alumno».

Su mensaje ha sido compartido por más de 420.000 usuarios en Facebook.. Y es el siguiente:

«Muchos de los elementos que aparecen dañados o destrozados por mis estudiantes son cosas compradas por mí, dado que no tenemos presupuesto para materiales de clase. Ya he tenido suficiente del desprecio por la propiedad personal y escolar [...]. Desgraciadamente, un padre ha creído que estoy equivocada al pensar que su hijo debe hacerse responsable de sus actos, y se ha encargado de decírmelo de la manera más irrespetuosa posible, delante de su hijo».

Y añade: «No conozco una profesión en la que la gente ponga tanto de su corazón y de su alma en su trabajo, quitándole tiempo y recursos a su hogar y a su familia y recibiendo sueldos muy bajos. Los profesores son las personas más generosas que he conocido y son tratados de mala manera en todas partes. La mayoría de los padres no pasan más de dos horas al día con sus hijos, pero nosotros pasamos ocho con los suyos y con otros 140 iguales a ellos. ¿Es mucho pedir un poco de cortesía y educación? Mi sueño desde que tengo uso de razón ha sido tener una clase y ahora tengo el corazón roto por ver en qué ha quedado mi sueño después de dos años. Esto es casi todo lo que oigo de otros profesores y están dejando la profesión en masa».

Y concluye así: «La gente tiene que dejar de mimar y permitir a sus hijos. Es un problema que va a extenderse a través de nuestra sociedad como un reguero de pólvora. No es justo para la sociedad, y lo que es más importante, no es justo que los niños les enseñen que esto está bien. No les servirá para una vida exitosa y feliz».