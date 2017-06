«El mejor consejo para los padres de niños que han suspendido me lo ha dado un joven con síndrome de Down» «Me lo contó un joven de 38 años con síndrome de Down que es todo sentido común», afirma el Juez de Menores EMILIO CALATAYUD Viernes, 30 junio 2017, 02:32

Buenas, soy Emilio Calatayud. ¿Qué tal las notas de los niños? Espero que bien. Pero si no es así, si es regular o mal y hay suspensos, lo mejor es que hagáis caso a Rafael. ¿Qué quién es Rafael? Un joven de 38 años con síndrome de Down que es todo sentido común. Según Rafael, los padres de los chavales a los que les han quedado asignaturas para septiembre, deben hacerles estudiar en verano, pero también “dejarles jugar”. No se me ocurre un consejo mejor. Sencillo, directo y muy razonable.

Puede leer el artículo completo en el blog del Juez Calatayud.