Los médicos alertan del gran peligro para la salud que supone usar papel higiénico Aunque se trata de uno de esos productos de higiene que nunca faltan en los cuartos de baño, su uso podría no ser adecuado IDEAL.ES Martes, 10 abril 2018, 10:49

El papel higiénico es uno de esos artículos de higiene que nunca faltan en los cuartos de baño y que pueden ponernos en un aprieto, en el caso de que se acaben. Sin embargo, su uso podría resultar realmente peligroso, según advierten algunos médicos ingleses, que aseguran que podría provocar daños graves en la piel.

Además, los expertos recuerdan que el papel higiénico no es de todo eficaz y que no elimina la suciedad. «Me resulta bastante desconcertante que millones de personas caminen con sus anos sucios mientras piensan que están limpios. El papel higiénico mueve la porquería pero no la elimina», dice Rose George, autora de 'The Big Necessity: The Unmentionable World of Human Waste y Why It Matters'.

Una opinión que comparten muchos países como Japón, Egipto, Grecia o Italia, donde las personas usan los bidés en lugar de papel higiénico. Otros se decantan por las toallitas húmedas, como método para retirar toda la suciedad tras acudir al cuarto de baño.

Pero además de la eficacia del papel higiénico, los médicos advierten que su uso podría provocar fisuras anales o desgarros, que pueden tardar entre ocho y doce semanas en curar y que pueden provocar la aparición de dolorosas hemorroides.