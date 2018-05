Media España se moviliza para dar con el portátil que una tuitera perdió en un AVE: «Necesito el trabajo de mi tesis» Fotolia Gema hace un llamamiento urgente para recuperar su tesis IDEAL.ES Jueves, 24 mayo 2018, 17:24

«Ayer me dejé mi ordenador en un Ave Barna-Sevilla. Por favor, quien lo haya encontrado se lo regalo, ¿pero me podría mandar una copia de la información? No vale nada con las horas de trabajo de mi tesis. C/Santa Cruz de Mudela, 3, 20, 13005. Ciudad Real. @CientificoenEsp @Renfe». Este es el llamamiento urgente que lanzaba hace un par de días una usuaria en Twitter.

La protagonista de esta historia es Gema López Gallardo (@gglg12) y publicó el mensaje hace un par de días. El mensaje se ha compartido miles de veces, cuenta con más de 5.800 RT, entre ellos los de algunos famosos como Hugo Silva; y también con más de 1.300 'me gusta'.

Media España se está movilizando para ayudar a Gema que necesita cuanto antes recuperar esa información. Ella insiste en que le da lo mismo el portátil, lo que quiere es el trabajo de su tesis. En uno de los mensajes asegura que en casa tiene una copia antigua de su trabajo de tesis de hace unas 3-4 semanas, pero necesita la más actual que se encuentra en el portátil perdido.

Su último mensaje, de hace tan solo unas horas, reza: «Quiero decir que el ordenador no ha sido entregado. Agradecer al servicio de objetos perdidos de @Renfe su amable colaboración y a todos vosotros por vuestra difusión. Desde este momento a trabajar dónde se quedó la copia de seguridad y mirar hacia delante».

Recuerden, si alguien da con dicho portátil, envién la copia a Gema López Gallardo, C/Santa Cruz de Mudela, 3, 20, 13005. Ciudad Real.

