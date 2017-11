Marcos Rosa, el genial onubense de 26 años que continua el legado de Pablo Ráez

Quédense con su nombre. Se llama Marcos Rosa y está siguiendo el enorme y admirable legado de Pablo Ráez. Este onubense de 26 años padece leucemia, un mal que le diagnosticaron por primera vez con 17 años y que recayó con 23. El pasado 6 de noviembre tuvo que ser ingresado de nuevo. Publicó una imagen en sus redes sociales y registraron un movimiento digno de elogio. Tanto que, desde su publicación, del 8 al 16 de noviembre se apuntaron al centro de transfusión, tejidos y células del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva unas 417 personas. Durante los ocho primeros días del mes lo habían hecho 25. Una circunstancia que le produce “alegría”. “Estas cosas hay que afrontarlas lo mejor posible”, recalca.

En declaraciones a ‘Verne’, Rosa reconoció que la trascendencia de sus publicaciones en Facebook le hicieron recapacitar y pensar que “tenía que aprovechar toda esa atención para algo importante”. “Me centré en pedir a la gente que se apunte al registro de donantes”, añade. Ya ha recibido las llamadas de numerosos medios locales que le fotografían con el gesto del bíceps que hizo famoso el héroe malagueño que perdió la batalla el pasado mes de febrero, pero que fue despedido en su Marbella natal con honores.

APOYO INCONDICIONAL DE UNA AMIGA INFINITA #ayudameaconseguirlo #donatumedula Una publicación compartida de Marcos (@marcosrosa91) el 10 de Nov de 2017 a la(s) 11:34 PST

Volvemos a entrar en una época complicada... pero que no vamos a superar con esta ACTITUD??? A POR TODAS!!! Gracias a mi gente Una publicación compartida de Marcos (@marcosrosa91) el 7 de Nov de 2017 a la(s) 9:26 PST

“Quizá muchos de los que han acudido a donar creen que lo hacían para mí, pero lo normal es que no sea el caso”, recalca el joven que se ha fotografiado con muchos de esos donantes. Rosa ve fundamental que esa sensibilización siga igual siempre, y no en casos puntuales.“Publiqué la foto para que mis amigos supieran que me habían vuelto a ingresar, pero no esperaba algo así. Espero estar ayudando a personas que están pasando por lo mismo. Me paso dos semanas fueras y una ingresado en el hospital recibiendo quimioterapia, a la espera de que aparezca un donante. Mi familia tiene mucho ánimo. Somos así. No te imaginas lo contento que estoy. Todo esto ayuda”, concluye.