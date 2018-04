«Marco tiene ELA»: el vídeo de un paciente que baila tango para luchar contra la enfermedad El protagonista de la cinta quiere conseguir mayor visibilidad y una búsqueda de soluciones junto a la Fundación Francisco Luzón IDEAL.ES Domingo, 22 abril 2018, 09:58

«No poder acariciar, no poder moverte, no poder caminar y, por supuesto, no poder bailar. Marco tiene ELA, la enfermedad que paraliza todos los músculos de tu cuerpo...». Con estas palabras arranca el vídeo que ya se ha convertido en viral en las redes sociales desde que se publicara el pasado jueves 12 de abril.

Gracias a este anuncio, cuya iniciativa es fruto de la colaboración entre la Fundación Luzón y Samsung, Marco Antonio Sánchez Becerra, el protagonista de las imágenes, ha podido bailar tango. A Marco, que es de Badajoz, le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, ELA en el año 2015. Su día a día cambió y desde entonces contribuye todo lo que puede y lucha por lograr mayor visibildiad, por la investigación de esta enfermedad y una búsqueda de soluciones.

La grabación de este vídeo titulado 'Start the Dance' (Comienza el baile), que fue en un edificio cercano a la Gran Vía de Madrid, se realizó por con la técnica 'stop motion', es decir, foto a foto, la única manera de animar el cuerpo de Marco que aparece junto a una bailarina coreógrafa argentina que le levanta de la silla para sacarlo a bailar:

El objetivo de esta campaña es recaudar fondos para sufragar un caro apoyo asistencial que el 94% de los enfermos no puede pagar. Según datos oficiailes, 4.000 personas padecen ELA, una enfermedad sobre la que se sabe muy poco y, por ahora, incurable.

Si quieres contribuir puedes acceder a la web startthedance.org y así ayudar a la creación de un Banco Nacional de Ayudas Tecnológicas, un centro de investigación para facilitar la comunicación y la movilidad de los pacientes de ELA.