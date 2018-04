El increíble mapa de un planeta imaginario con las películas de nuestra vida David Honnorat. David Honnorat crea un mapa de un planeta imaginario en el que las películas son lugares:'Ordet', 'Network'... incluso 'Todo sobre mi madre' IRMA CUESTA Viernes, 13 abril 2018, 01:29

Si el curioso se pone muy pesado, David Honnorat probablemente le diría que Brian De Palma es el mejor cineasta de todos los tiempos. Una elección complicada para este diseñador francés, cinéfilo confeso, que incapaz de enumerar sus diez películas favoritas decidió distribuir los cientos de ellas que considera imprescindibles sobre un mapa imaginario. Coautor de un libro de análisis crítico sobre el director M. Night Shyamalan, comentarista de cine para revistas y podcasts, y declarado admirador de Quentin Tarantino, François Truffaut, Howard Hawks, Pedro Almodóvar o Paul Verhoeven... David inició su peculiar proyecto con la parte de ese particular mundo bautizado como Gran Lago de la Locura. «Empecé a organizar algunas películas alrededor del lago y a crear los tipos de elementos que iba a utilizar: carreteras, autopistas, accesos directos, ríos, regiones... Luego comencé a enumerar y ordenar cada película, cada una con informaciones básicas (título, año, director), y luego fui buscándolas un sitio en el mapa y dibujando las carreteras... ¡cientos de caminos!».

En las orillas del Gran Lago de la Locura, 'Moon', la película de ciencia ficción británica; 'En la boca del miedo', Psicosis o 'Shutter Island', de Scorsese, esperan al viajero.

Desde allí, uno puede poner rumbo al Valle del Amor, el Mar de los Espías -en donde el reencuentro con Bond es inevitable-, a las Montañas de la Ciencia Ficción o al Valle del Drama, en donde se topará con 'Todo sobre mi madre'. Si uno tiene interés, el mapa puede consultarse en la web del autor y aprovechar para darse una vuelta por esa suerte de tablero cinematográfico y conocer, también, las verdaderas localizaciones de las películas más taquilleras. Aprenderemos dónde está la isla del Náufrago (Fiji), los bosques de Pandora de Avatar (Hawai) o Rivendell de El Señor de los Anillos (Nueva Zelanda), localizaremos, incluso, la bolera del Gran Lebowski (en el bulevar Santa Mónica, Hollywood).

Cientos de horas

David Honnorat ha contado que pasó algo más de 300 horas diseñando el mapa y que poco después de comenzar a trabajar en la idea decidió utilizar Sketch, una fantástica aplicación de diseño basada en vectores. «Primero, porque, como diseñador, me siento muy cómodo usándolo y, segundo, porque pensé que no tendría ningún problema para tratar con miles y miles de elementos... pero no fue así. A medida que el número de películas aumentaba se volvió cada vez más complicado organizar todo coherentemente. Pero el desafío fue muy emocionante. Finalmente agregué la topografía y la vegetación antes de pasar horas mejorando los micro detalles», cuenta en su web, reconociendo que, si el proyecto tiene éxito, le gustaría trabajar en una especie de guía de viaje para cinéfilos. «Habría itinerarios sugeridos y datos divertidos sobre películas, dibujos y demás... y también, obviamente, una impresión doblada y desmontable del mapa, incluido con el libro. Si eres editor y estás interesado en la idea, no dudes en contactarme», dice sabiendo que lo que comenzó siendo algo así como un juego, una forma de explorar su pasión por el cine, se ha convertido en una máquina de hacer dinero. De hecho, para hacer rentable el proyecto, el diseñador lo puso en marcha en Kickstarter con la idea de recaudar 5.000 euros y ya va por 60.000.

Para hacer su mapa, Honnorat estudió en profundidad planos de carreteras, ciudades y países porque quería que el suyo fuera limpio y fácil de leer, pero también que pareciera real, aún cuando no es correcto geográficamente hablando. No era, en cualquier caso, la primera vez que se embarcaba en una misión de este tipo.

«Estuve pensando en esto durante mucho tiempo; en realidad, desde que en 2009 creé por primera vez un mapa de metro imaginario con las 250 mejores películas de todos los tiempos para el portal IMDb.com. Estaba un poco frustrado porque no elegí yo las películas y pensé que podría presentar muchas más. El caso es que no tuve el tiempo o la motivación para trabajar en el proyecto hasta hace unos meses», explica estos días asegurando que, ahora que se conoce su trabajo, le encantaría reunirse con cinéfilos de todo el mundo para hablar sobre las películas y ver su mapa decorando salas de cine o lugares relacionados con películas.

Lo dice encantado de poder sentirse especialmente cerca de Peter O'Toole en las primeras escenas de 'Lawrence de Arabia', de David Lean; esas en las que el mítico arqueólogo y oficial británico emprendía la aventura de su vida... escudriñando sus mapas.

Honnorat asegura que si viviera en su mundo estaría todo el día viajando, pero que si tuviera que elegir un lugar para llamarlo hogar, estaría cerca de 'Río Bravo', 'Contact' o 'Besos robados'.

David Honnorat tiene 31 años y vive en París, donde trabaja como UI designer (diseñador de interfaz de usuario). También escribe críticas de cine para revistas y podcasts.