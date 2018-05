Caso 'La Manada': «Ni violación ni abuso; fue una orgía consentida y tras ser abandonada y robarle el móvil decidió denunciar» El ex secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet. / EFE Estas han sido las palabras del ex secretario general del SUP en Twitter que no se ha librado de las críticas IDEAL.ES Jueves, 3 mayo 2018, 18:31

«Ni violación ni abuso. Orgía consentida y tras ser abandonada y robarle el móvil decidió denunciar. Eso es lo que opino en coincidencia con el Magistrado-Juez Ricardo González», han sido las palabras que ha escrito el ex secretario general del SUP (Sindicato Unificado de la Policía) en Twitter a favor de los miembros de 'La Manada', palabras que no se han librado de las críticas en la red social.

Ni violación ni abuso. Orgía consentida y tras ser abandonada y robarle el móvil decidió denunciar. Eso es lo que opino en coincidencia con el Magistrado-Juez Ricardo González.https://t.co/eedMpP9ZPf — José Manuel #NoesNo #SíesSí (@sanchezfornet) 28 de abril de 2018

El ex secretario general del SUP afirma que la denuncia fue falsa y los cinco acusados han sido condenados «por miedo a la presión social». Su opinión ha sido muy criticada en Twitter y tras ellos Sánchez Fornet escribió otro mensaje.

Pues señore/as de la jauría, a mi nadie me va a convencer de militar en otra cosa que no sea la igualdad. Quienes quieren que la palabra de una mujer sea bastante para condenar a carcel a un hombre sin derecho a defensa son machistas por muchas tetas que tengan. — José Manuel #NoesNo #SíesSí (@sanchezfornet) 28 de abril de 2018

Al rato decidió cambiarse su nombre de usuario en la red social y poner #NoesNo #SíesSí.