«Mamá, ¿me puedo saltar la misa de mi comunión? Es que me da 'palo' ir...» BLOG «Nos hemos encargado los adultos de que la fiesta sea más importante que la propia comunión», afirma el juez de menores EMILIO CALATAYUD Viernes, 18 mayo 2018

Buenas, soy Emilio Calatayud. Ya se que había prometido que, hasta el año que viene, no iba a escribir más sobre las comuniones. Pero, bueno, las promesas están para saltárselas. Sobre todo si hay un buen motivo. Repasando los comentarios que tenéis la amabilidad de hacer en el Facebook -Carlos y yo intentamos leer todos los que podemos, pero, a veces, nos es imposible- descubrimos uno que, según su autora, había escuchado en la calle y que, más o menos, decía así: «Mamá, ¿me puedo saltar la misa del día de mi comunión?, es que me da 'palo' ir». La verdad es que se nos escapó una carcajada al leerlo. Pero, vamos, que el comulgante tonto no era: quería ir directamente a la fiesta. Y tiene su lógica...

