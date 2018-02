«Maestra, ¿para qué voy a estudiar si voy a dedicarme a los invernaderos de marihuana?» BLOG «En Granada tenemos un problema: lHay cientos de personas que han esquivado la crisis dedicándose al cultivo de 'maría'», afirma el juez de menores EMILIO CALATAYUD Viernes, 23 febrero 2018, 03:07

Buenas, soy Emilio Calatayud. En Granada tenemos un problema: la marihuana. Hay cientos de personas que han esquivado la crisis dedicándose al cultivo de ‘maría’ y ahora no quieren dejarlo porque se gana mucho dinero. No hay droga más dura que el dinero. Es la que más engancha. El resultado es que una parte de la sociedad se ha acostumbrado a vivir de la marihuana. Y no es nada bueno que una parte de la sociedad se dedique a una actividad criminal: no genera nada bueno. Tarde o temprano lo pudre todo. Vamos camino se padecer una situación similar a la que se vive en la zona de La Línea de la Concepción, donde el tráfico de drogas es un tumor maligno de complicada cura. Como sucede allí, aquí en Granada ya hay niños que dicen que no quieren estudiar porque de mayores van a ser traficantes de marihuana. Me lo contaba el otro día una profesora. “Vengo escandalizada, un alumno me ha hecho esta pregunta: ‘Maestra, ¿para qué voy a estudiar si voy a dedicarme a los invernaderos de marihuana?'”.

