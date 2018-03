La madre del niño desaparecido en Almería: "Por favor, no se inventen bulos" Recuerda que la mejor manera de ayudar a la búsqueda de Gabriel es compartir la información sobre el menor IDEAL.ES Jueves, 1 marzo 2018, 22:46

Gabriel, el niño de 8 años desaparecido en las últimas horas en Níjar (Almería) sigue en paradero desconocido. Mientras la sociedad se está volcando en apoyar a la familia y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que lo buscan, la madre del menor, Patricia Ramírez, ha pedido cautela y sobre todo, apoyo.

La cautela la ha pedido a los medios y a las personas que puedan estar creando confusión en torno a la desaparición de Gabriel. La madre ha recordado que lo mejor para ayudar a la búsqueda es compartir la imagen con la información de su hijo y que en todo caso se eviten los bulos.

"No hay nada de furgonetas ni nada; ahora mismo están mirando cualquier tipo de línea y es importante que no escandalicemos" recalca la mujer. Por eso pide la colaboración ciudadana para que entre todos esta historia pueda tener un final feliz. "Nos están llamando videntes y a estas personas les pido que pongan velas pero que no llamen para decir si está en el agua o si ha sido su papá" añade.