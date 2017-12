La madre que lucha por vencer al cáncer terminal tras encontrar el trabajo de sus sueños "Este tratamiento no me va a curar, pero me dará más fuerza que la quimioterapia. Todavía estoy pensando que si el tratamiento funciona, podré volver al trabajo" IDEAL.ES Sábado, 23 diciembre 2017, 12:11

Karen Land siempre ha querido ser bombero. Ahora ha finalizado el entrenamiento que la ha capacitado para ello. Sin embargo, los médicos le han dado doce semanas de vida: tiene cáncer de mama terminal. Ella, por su parte, no se da por vencida y ha decidido aprovechar cada día junto a su marido y sus cinco hijos, Luke de 23 años, Jamie de 19, Adam de 18, Samuel de 8 y Ruby de 6 años.

Pocos meses antes Karen gozaba de una salud de hierro: "Todo sucedió tan rápido... Hace nueve semanas estaba en forma y saludable. Estaba entrenando para conseguir el trabajo de mis sueños, y ahora me quedan tres meses de vida. Es casi surrealista, creo que todavía estoy en estado de shock", declara a Daily Mail.

Para financiar el tratamiento de inmunoterapia que puede hacer que viva durante más tiempo, la madre está recaudando fondos mediante una página de Just Giving. Se trata de una terapia que ayuda a que el sistema inmunitario reconozca las células cancerígenas y luche para eliminarlas. Sin embargo, tan solo está disponible en una clínica privada, o en Alemania, por poco más de 5.600 euros..

"Mis hijos mayores entienden más y es horrible para ellos. Sam y Ruby saben que estoy mal pero no entienden que es lo que está sucediendo. No quiero asustarlos. Este tratamiento no me va a curar, pero me dará más fuerza que la quimioterapia. Todavía estoy pensando que si el tratamiento funciona, podré volver al trabajo", concluye Karen.