Los machistas consejos de la Federación Argentina para ligar con chicas rusas en el Mundial de fútbol Se traa de un manual que incluye un capítulo dedicado a «Qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa» IDEAL.ES Miércoles, 16 mayo 2018, 09:08

Cuando apenas queda un mes para que empiece el Mundial de fútbol en Rusia, las Federeciones de los países participantes ultiman los preparativos para sus viajes. Entre ellas, ha destacado, por polémica, la circular que ha remitido la Federación de Argentina este mismo martes.

La AFA, como parte de su curso de idioma y cultura rusa para algunos periodistas, repartió un manual que incluye un capítulo dedicado a «Qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa». Así lo ha denunciado el periodista Nacho Catullo.

Muy moderno el manual de estilo de la AFA sobre el Mundial pic.twitter.com/aWT4FrfCie — Nacho Catullo (@nachocatullo) 15 de mayo de 2018

Son ocho puntos de estereotipos fuertemente machistas. Entre ellos figura lo siguienet: «Las mujeres rusas no les gusta que las vena como objetos, son personas que quieren sentirse importantes y únicas» o «Normalmente las mujeres rusas ponen atención en cosas importantes pero por supuesto encontrarás chicas que solo ponen atención en las cosas material, en el dinero, si eres guapo... no te preocupes, existen muchas mujeres bonitas en Rusia y no todas son buenas para ti».

Ante el revuelo organizado, la AFA ya ha pedido a los informadores que devuelvan el manual para editarlo.