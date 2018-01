La lucha por sobrevivir de una profesora contra la bacteria 'comecarne' que ha destruido el 30% de sus tejidos Aunque la conocida como “baceria comecarne” llega al organismo a través de heridas abiertas, Lipinski desconoce cómo se introdujo en su cuerpo IDEAL.ES Viernes, 26 enero 2018, 09:18

Tras superar el virus de la gripe, la profesora de educación especial Christin Lipinski y madre de tres hijos empezó a notar un fuerte dolor en su axila, de modo que decidió acudir a un centro hospitalario para que la examinaran. Una vez realizadas las pruebas pertinentes, los médicos le diagnosticaron fascitis necrosante, una de las bacterias más letales que existen.

Aunque la conocida como “baceria comecarne” llega al organismo a través de heridas abiertas, Lipinski desconoce cómo se introdujo en su cuerpo, que se encontraba completamente infectado a las 12 horas del diagnóstico. La profesora ha sido sometida a nueve cirugías para extirpar el tejido afectado, un 30% de sus tejidos blandos, en los que se sigue encontrando rastros de la bacteria.

Tanto Christin como su marido Nate se encuentran consternados ante esta situación, que les mantiene en vilo y que está absorbiendo todos sus ahorros. Al parecer, el tratamiento para Lipinski es tan caro que la familia no puede hacer frente a los gastos. Es por eso que Nate ha creado una campaña en la web Go Fund Me para recaudar fondos.