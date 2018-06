El lotero que está a días de quedarse 4,7 millones de la Primitiva: el dueño del boleto no aparece

No fue la primera vez que ocurre ni será la última. Hace seis años el lotero de una administración de La Coruña encontró en el mostrador de su negocio un boleto de la Primitiva. Cuando Manuel Reija fue a comprobar si estaba premiado se enteró de que sí. Y tanto: 4,7 millones de euros.

Entonces se inició la pertinente cadena de búsqueda del propietario, pero la Policía Nacional no dio con él, obviendo que las seis personas que lo reclamaron no pudieron demostrar ser dueños de él. Según revela ABC, el juez decretó que su custodia era cuestión del lotero. Pues bien, ahora está a un mes de que ese plazo acabe. Si el dueño no aparece el boleto será suyo.

El mismo medio añade que los reclamantes se oponen a la medida que temen que el lotero y la manipulación del billete borre rastros de ADN que puedan demostrar que pasó por sus manos.

El lotero, sin embago, reconoce a ABC cómo se sintió entonces: «Me dirigía hacia la puerta cuando vi un boleto en el mostrador. Habitualmente suelo tirar todos los que me encuentro, pero éste me sorprendió, porque estaba muy bien conservado, como planchad. Por curiosidad, lo metí en la máquina para comprobarlo. Cuando apareció en la pantalla que estaba premiado, me fallaron las piernas. Mi cara debió de ser un poema. Lo comprobé una, dos, tres veces antes de darme cuenta de lo que tenía en las manos».