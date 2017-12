Lotería de Navidad: ¿Dónde ha caído el ‘Gordo? Buscador de números: comprueba tus décimos y premios 01:21 En este sorteo de 2017 se repartían un total de 2380 millones de euros en premios, 70 más que el pasado año IDEAL.ES Viernes, 22 diciembre 2017, 12:48

¿Aún no sabes si tu décimo está premiado o no en esta Lotería de Navidad de 2017? ¿A qué esperas? El evento que se celebra desde esta mañana del 22 de diciembre está próximo a concluir y ya se conoce el destino de muchos premios. ¿Qué pasa con el ‘Gordo’? Puedes comprobarlo inmediatamente a ver si finalmente tus décimos han resultado o no agraciados. Si no es así, recuerda que la esperanza es lo último que se pierde. Y mira tus décimos premiados.

Quizá el premio más goloso ha pasado de largo, y puede que los segundos o terceros premios, pero siempre quedará la pedrea. Ya puedes hacer la respectiva consulta a través de esta información que ponemos a tu disposición. Solo debes introducir la numeración en este buscador de números y el importe jugado para saber cuánto recaudas.

Tal y como recuerda Loterías y Apuesta del Estado, este año se repartían un total de 2.380 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año anterior (2.310 millones), y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo, con 680 millones de euros a repartir con este premio principal.

El segundo premio ascenderá a 1,25 millones de euros por serie (125.000 euros al décimo) y el tercero es de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo).

Además, como el año pasado, habrá dos cuartos premios de 200.000 euros (20.000 euros al décimo) y ocho quintos de 60.000 euros (6.000 euros al décimo). También habrá 1.794 premios de 100 euros.

Así lo dio a conocer la presidenta de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), Inmaculada García, durante la presentación del sorteo de 2017. Y así ha sido.