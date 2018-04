«Llora a su hijo, le habla y le escribe...»: el psicólogo de la madre de Gabriel en 'Espejo Público' Patricia Ramírez atiende a las cámaras en compañía del especialista Francisco Martín IDEAL.ES Lunes, 9 abril 2018, 12:05

El programa 'Espejo Público' pudo hablar recientemente con Patricia Ramírez para saber cómo se encuentra. La madre del pequeño Gabriel atraviesa el peor momento de su vida, pero intenta salir adelante a pesar de la dificultad. Lo hace, en parte, gracias a la presencia de familiares, amigos y también de un psicólogo como Francisco Martín. El especialista conoce a la mujer desde que denunciase el caso de acoso por parte de aquel corredor en quien se depositaron las miradas al principio de la investigación por la desaparición del crío. «Patricia ya es consciente absolutamente de la pérdida de su pequeño. Le llora, le habla y le escribe», manifestó ante las cámaras del programa de Antena 3.

La periodista Toñi Portillo recabó las declaraciones de quien se dice, es la sombra de Patricia desde aquel instante y ahora también la de Ángel. Sobre la situación de la madre, Martín destaca «la fortaleza» y «todo el cariño que ha dado» el cual está recogiendo ahora, en estos momentos tan complicados. La define como un ángel, humilde, solidaria y buena persona, pero como no podía ser de otra forma, hay momentos en los que se viene abajo.

«A principio del día me bajo al mar. Luego van surgiendo cosas ya que estamos en un proceso que hay que ir preparando. Hay otros momentos de visitas de familiares que agradan pero que a veces cuesta un poquito enfrentarlos. Cada vez que viene alguien que nos quiere y que quería a Gabriel hay que aceptar de nuevo que esto es real», confiesa Ramírez notoriamente afectada. Al menos, los padres encuentran el alivio al saber que su pequeño murió pronto, «sin tiempo para sufrir».

Con la voz intercalada entre el llanto, la madre del pequeño Gabriel reconoce vivir otros días «más agotados» pero que es plenamente consciente de que «esto va a ser un continuo tobogán de sensaciones». «Me han dicho que se sale y creo tenemos todos los ingredientes necesarios para salir adelante», afirma.

Sobre su expareja, Ramírez relata que ha logrado volver a su puesto de trabajo, algo que a ella le costará n tiempo más. «Ángel se ha incorporado hace poco, a medio gas. Lo está haciendo brillantemente bien porque le está echando una fuerza que yo no me planteo ahora mismo y no lo haré hasta dentro de un tiempo», comenta.

Un apoyo fundamental

Mientras se atraviesa el proceso de duelo, Patricia y Ángel se apoyan en los seres más cercanos. Además de familiares y amigos, o la presencia del psicólogo Francisco Martín, también cuentan con un equipo legal. El especialista dijo ante las cámaras del programa que Patricia «tiene sus espacios de recogimiento, sus momentos para tomar conciencia de la pérdida y sus momentos para contactar con su niño», algo que está haciendo de una forma magistral. Prueba de ello fue la emotiva carta que escribió Patricia Ramírez a su hijo.

Por su parte, Francisco Torres, la cabeza visible de ese equipo legal que asesora a los padres del pequeño Gabriel, reconoce estar ante «un asunto absolutamente cruel» y «bárbaro». «La muerte nunca está justificada, y la de Gabriel raya los límites de la maldad humana», confiesa.