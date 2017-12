“Cuando llevan ropa deportiva es como si estuvieran desnudas” afirma un profesor Ha sucedido en Turquía donde este docente de Filosofía ha dudado de la masculinidad de quienes no se sientan atraídos por mujeres vestidas de esa manera Viernes, 29 diciembre 2017, 11:38

“Cuando las chicas están en ropa deportiva es como si estuvieran desnudas. ¿Es el adulterio algo común en las escuelas? Sí. Si alguien dice que el adulterio no se puede cometer con las manos, lengua y ojos, entonces no conocéis es que no conocen la religión del Profeta Muhammad" dijo Ercan Harmaci, profesor de filosofía en Turquía. Sus palabras, cargadas de polémica, le han servido para ser investigado y cesado del cargo.

Dicho profesor hace alusión no solo a que las mujeres vistan de determinada manera sino de cómo debe ser la conducta "viril" de un hombre al verlas: "O tengo algunos pensamientos perversos o el diablo no les susurra algo. Si el diablo no te dice nada cuando ves a la figura de una chica joven, significa que has perdido tu virilidad".

Además, según el docente que ya ha sido suspendido de sus funciones, las clase de educación física deberían ser opcionales porque su única función es la de “preparar a las chicas para el diablo”. Unas palabras que han sido reprobadas por una gran parte de la comunidad educativa turca y que ha encontrado respuesta incluso en el Ministerio de Educación que defiende a sus alumnas y que se fomente la música y la educación física en las escuelas.