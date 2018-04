«Limitamos su acceso a Internet, pero los mandamos al instituto con 12 años, que es muy pronto» BLOG «El próximo mes de mayo entrará en vigor la directiva europea que limita el acceso a Internet de los menores. Llega tarde, pero quiero pensar que para algo servirá», afirma el juez de menores EMILIO CALATAYUD Sábado, 28 abril 2018, 11:07

Buenas, soy Emilio Calatayud. El próximo mes de mayo entrará en vigor la directiva europea que limita el acceso a Internet de los menores. Llega tarde, pero quiero pensar que para algo servirá. Habrá países que eleven hasta los 16 años la edad para que los menores manejen las redes sociales, etc. España parece que se decantará por los catorce. Aunque no creo que se pueda llevar a cabo de forma real, me parece bien. Tenemos que proteger a los niños incluso de ellos mismos. Pero, claro, ahora vienen las contradicciones. Les limitamos el acceso a Internet porque son niños, pero los mandamos al instituto con doce años, que yo creo que es demasiado pronto. Tienen que ser niños para todo.

