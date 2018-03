"¡Liberen a Alejandra!": la hispana que ha revolucionado EE.UU. Alejandra de Pablos, al frente de una movilización ante el Capitolio en defensa de los derechos de los inmigrantes. :: ap Una activista hispana de 32 años a la que han detenido y amenazan con deportar de EE UU se ha convertido en la nueva bandera de los 'dreamers' IRMA CUESTA Sábado, 17 marzo 2018, 01:50

Alejandra de Pablos lleva días retenida. Esta mujer de 32 años y origen mexicano se ha convertido en una de las caras del movimiento que protagonizan en Estados Unidos los 'dreamers', jóvenes que entraron en el país siendo menores de edad y que ahora se enfrentan a un futuro incierto tras la decisión de Trump de devolverlos a casa. La historia de Alejandra, una de las miles que estas semanas llenan periódicos y televisiones y copan las redes sociales, sería una más si no fuera porque, a su alrededor, la movilización en protesta por la medida de Trump parece haberse encendido. «Tuve un aborto hace tiempo. Aquel no era el momento adecuado, pero ahora querría ser madre. Soy más vieja y más madura... Pero rápidamente retorno a la realidad. El miedo que siento todos los días y que me lleva a tomar conciencia de que el sistema de inmigración resquebrajado y cruel que existe en los Estados Unidos me arrancará de la familia, de mi hijo si tuviera uno, me lo impide. Lo veo todos los días, en todas partes: familias desgarradas, padres desplazados en cárceles, hijas en cárceles, hijos en procesos de deportación. No puedo empezar a pensar en planificar una familia cuando sé que me enfrento a un sistema racista que está aquí para oprimir a las personas marrones e inmigrantes», ha dejado escrito en su blog resumiendo su forma de ver las cosas.

La de Alejandra, que llegó a EE UU con su madre cuando apenas tenía unos meses, es una de las voces que estos días claman por la reactivación de DACA, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia lanzado en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama, para proteger de la deportación y conceder permisos de trabajo a estos inmigrantes. Un permiso con vigencia de dos años, pero renovable, que la nueva Administración parece dispuesta a hacer saltar por los aires.

Malos tratos a inmigrantes

Las cosas se complicaron para Alejandra hace unos días cuando fue detenida durante una movilización en Arizona y, de no mediar un milagro, será devuelta a México en breve. Hace tiempo, cuando apenas era una adolescente, la activista fue arrestada y permaneció en un centro durante dos años después de que, entre sus cosas, la policía encontrara utensilios para consumir droga. Tras aquella experiencia denunció los malos tratos que padecen los inmigrantes en este tipo de correccionales y decidió alistarse en una de las muchas organizaciones que luchan en su país por sus derechos.

Que las cosas están mal para la chica, está claro. Aunque la derogación de la DACA aún no es efectiva porque está inmersa en un proceso legal, la ley establece que el gobierno «tiene la discrecionalidad de negarla si un 'dreamer' ha tenido antecedentes criminales, problemas con la ley, miente en la solicitud o se le olvidó firmarla». Para tratar de evitarlo, la National Latina Institute for Reproductive Health, de la que forma parte, ha puesto en marcha una campaña: '¡Liberen a Alejandra!', a la que ya se han sumado miles de personas.