¿Es legal que el camión del tapicero y otros coches te molesten con su altavoz? 00:44 En Granada está prohibido salvo permiso | Depende de la ordenanza de cada ciudad IDEAL.ES Sábado, 3 marzo 2018, 13:19

Sábado, 9 de la mañana. Si no tienes que trabajar ni hacer nada es el momento perfecto para dormir hasta el mediodía pero, ¿de verdad pensabas que ibas a poder hacerlo sin obstáculos? “Ha llegado. Ha llegado el tapicero”, resuena una y otra vez sin que te de tiempo siquiera a taparte con la almohada. Olvídalo, un día más que no duermes.

Es precisamente en ese momento cuando mucha gente se hace esta pregunta: ¿Son legales los altavoces en la vía pública? ¿Se puede reclamar a estas empresas esta forma de publicitarse? Todo depende de la ordenanza reguladora de la publicidad exterior de tu provincia.

En Granada al menos sí está prohibido este tipo de publicidad, siempre y cuando no se cuente con autorización, y así lo ha hecho saber mediante redes sociales la Policía Local de Granada con un gracioso y aplaudido tweet, “¡HA LLEGADO EL TAPICEEERO, OIGAA!. No, no. Los altavoces en la vía pública están prohibidos pueden resultar muy molestos #092”, escribían.

📢 ¡HA LLEGADO EL TAPICEEERO, OIGAA!

👮🏻 No, no. Los altavoces en la vía pública están prohibidos⛔️️ pueden resultar muy molestos 🤦🏻‍♂️

#092 pic.twitter.com/eukXmB7eD1 — Policía Local de Granada (@Policia_Granada) 3 de marzo de 2018

Esto se puede comprobar en la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Granada, ya que según el artículo 96 sobre actos en la vía pública:

"Queda prohibida la emisión de cualquier ruido que altere la tranquilidad vecinal entre las 23 horas y las 7 horas en los días laborables y entre las 23 horas y las 10 horas en los días festivos y vísperas de festivos, excepto para aquellas actividades que, en la respectiva licencia municipal, tengan autorizado un horario diferente y cuando procedan de actividades populares o festivas autorizadas, las cuales deberán disponer de la autorización municipal correspondiente. El uso de radios, televisores, equipos e instrumentos musicales, megáfonos de propaganda o publicidad y similares en la vía pública sólo podrá hacerse con autorización municipal".

Otros casos

En Madrid, por ejemplo, también está prohibida este tipo de publicidad, ya que el artículo 2.3 de la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior prohíbe expresamente la utilización de medios publicitarios sonoros, así que ya sabes si tienes alguna queja, no dudes en denunciarlo, claro, siempre y cuando no tengan autorización para hacer tales ruidos.