La lección feminista de una joven de IU a uno de Ciudadanos porque presume de "echar una mano" en casa La militante del PCE respondió a su compañero de debate con contundencia y elegancia IDEAL.ES Martes, 20 febrero 2018, 09:16

"Yo soy, y orgullosamente, uno de los que echan una mano en casa y mientras más mejor". Esta frase es el origen del 'zas' que se ha convertido en viral en las últimas horas. Estas palabras las pronunció el coordinador de Ciudadanos en Antequera, José Manuel Puche, durante un debate sobre feminismo entre jóvenes políticos en el programa 'El Mirador' de Ondaluz.

La militante del PCE y responsable de Feminismo en Izquierda Unida Málaga, Beatriz Rubio, no tardó en responder a su compañero de debate, eso sí, con elegancia y contundencia a la vez: "¿Sabes qué pasa? Que el problema es lo que has dicho, que tú echas una mano en casa. Tú no tienes que ayudar en tu casa, porque tu casa es tuya. Tú tienes que trabajar en tu casa. No ayudas a tu madre, ni ayudas a tu pareja en el caso de que sea mujer. Tú estás en tu casa por tu casa, no estás ayudando a nadie porque es una tarea que también es tuya".

La propia Beatriz Rubio subió el vídeo de la polémica a su cuenta de Twitter. Miles de usuarios aplaudieron su respuesta, que cuenta ya con más de 12.000 retuits y más de 19.000 'me gusta'.