De 100 a 50 kilos con 20 años hace este experimento en Tinder y sorprende el resultado Quería saber «si estaban interesados en ella como persona o por su aspecto físico» Sábado, 10 febrero 2018

Con 50 kilos menos las cosas son muy diferentes. Si no que se lo digan a Crystal Adame que hizo un peculiar experimento en Tinder después de haber perdido esa cantidad de peso con solo 20 años. Mantuvo un perfil con su imagen actual y abrió otro con fotos anteriores, cuando sobrepasaba los 100 kilos.

"Yo soy la misma persona que era antes, pero la percepción de los demás, cómo me tratan, es totalmente diferente. No os dejéis llevar por lo superficial"

Cyrstal quería saber «si estaban interesados en ella como persona o por su aspecto físico» y según «The Sun» la chica ha comprobado en sus carnes qué hay reacciones para todos los gustos:

«Yo soy la misma persona que era antes, pero la percepción de los demás, cómo me tratan, es totalmente diferente. No os dejéis llevar por lo superficial. La gente a la que no le importa vuestra personalidad, sino solo la apariencia exterior, no merece la pena. Es a ti a quien te tiene que gustar tu aspecto, no a los demás».

Cuando chateaba con un chico cambió las fotos nuevas por las fotos antiguas, provocando que muchos se fueran y solo un quedara un interesado. Eso sí, con los días, Crystal comprobó también que había chicos que reaccionaban positivamente a sus fotos antiguas. «El resultado que obtuve fue que sí, que hay chicos a los que les gustarás de cualquier manera. Únete a Tinder. Están allí, lo prometo», concluye.