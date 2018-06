«Es escandaloso que cada jugador de España, que ya son millonarios, se lleve 800.000 euros por ganar el Mundial» BLOG El juez Calatayud es tajante al respecto: «Tal y como está España no podemos permitirnos estas prima» JUEZ CALATAYUD Lunes, 11 junio 2018, 08:46

Buenas, soy Emilio Calatayud. Esta reflexión no viene motivada por el juego regular que ha exhibido la Selección española de fútbol en los dos últimos amistosos. Soy tan seguidor de España como el que más y quiero que gane el Mundial de Rusia, pero eso no quita que me parezca escandaloso que cada jugador de España se lleve algo más de 800.000 euros si se hacen con la Copa.

Hay que tener en cuenta que son deportistas que ya son millonarios o muy millonarios y que hay gente que sigue pasándolo mal o muy mal en este país. Tal y como está España no podemos permitirnos estas primas. En mi opinión, con cuarenta o cincuenta mil euros por cabeza ya estaría más que bien, y al que le parezca poco, que no vaya.

Siga leyendo en el blog del juez Calatayud.